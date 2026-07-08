HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 8 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli. Gün içinde sıcaklık 34 dereceye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 16 derece seviyesine düşecektir. Düşük nem oranı %21 ile dikkat çekiyor. Rüzgar ise kuzeyden hafif eserek saatte yaklaşık 7,6 kilometre hızla esecek. Bu nedenle, açık havada zaman geçirmek isteyenlerin güneşten korunması gerekiyor. Güneş kremi ve bol su tüketimi önerilir.

Balıkesir Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 16 dereceye düşecek. Nem oranı %21 civarında. Ayrıca, yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 7,6 kilometre hızla esecek.

Balıkesir'deki hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gerekir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. Yağışsız bir gün geçirmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek de faydalı olacaktır. Planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki liderNATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider
Trump-Erdoğan samimiyeti gündem olduTrump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.