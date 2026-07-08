Balıkesir Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 16 dereceye düşecek. Nem oranı %21 civarında. Ayrıca, yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 7,6 kilometre hızla esecek.

Balıkesir'deki hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gerekir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. Yağışsız bir gün geçirmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek de faydalı olacaktır. Planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.