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Balıkesir Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 30 dereceyi bulacakken, gece sıcaklık 17 ila 18 derece arasında olacak. Hava genelde açık ve rüzgarsız kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak. Ancak, güneşten korunmak ve yeterli sıvı almak önemli olacak.

Balıkesir Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösterecek. Gündüz sıcaklık yaklaşık 30 derece olacak. Gece ise 17 ila 18 derece arasında seyredecek. Bu sıcak değerler, Balıkesir için normalin üzerinde kabul edilebilir.

Gün içerisinde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Hava kirliliği düşük seviyelerde olacak. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde esecek. Böylece açık hava etkinlikleri için ideal bir gün oluşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 17 ila 18 derece arasında seyredecek. 11 Ağustos Salı günü de aynı koşullar bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık kalacak.

Bu sıcak ve güneşli koşullarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunacaklar dikkat etmeli. Güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi önerilir. Aynı zamanda bol su içmek önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler giymek de rahatlık sağlar.

Bütün bu bilgiler ışığında, Balıkesir'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava durumu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam olacak. Ancak güneşten korunmaya ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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