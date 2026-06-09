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Balıkesir Hava Durumu! 09 Haziran Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 9 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli hava koşulları etkisini gösterecek. Gündüz hava sıcaklığı 28 dereceyi bulacakken, akşam saatlerinde 25 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık değerleri 29 ve 30 derece civarlarında seyredecek. Dışarıda zaman geçirenlerin güneşten korunması ve bol su içmesi önemli. Uygun kıyafet tercihleri, keyifli bir gün için fayda sağlayacak.

Balıkesir Hava Durumu! 09 Haziran Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 9 Haziran 2026 Salı. Balıkesir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 25 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 24 km/saat civarında olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %74. Gündüz nem oranı %44. Akşam saatlerinde nem %55, gece ise %84 olacak. Bu sıcak ve güneşli hava Balıkesir'in hava durumunu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 10 Haziran Çarşamba'da hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşacak. 11 Haziran Perşembe'de ise sıcaklık 30 derece civarında olacak. Böylece, hava durumu hakkında bir fikir sahibi olunabilir.

Bu sıcak havası dışında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması çok önemli. Güneşten korunmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek gerekli. Rüzgarın kuzey yönünden orta şiddette esmesi, serinlemek için fırsat verebilir. Açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin kıyafetlerine dikkat etmeleri faydalı olacaktır.

Balıkesir'de 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alması, keyifli bir gün geçirmelerini sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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