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Balıkesir Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün Balıkesir'de hava durumu, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecekken, günü güneşli ve hafif bulutlu bir atmosferde geçirmeniz mümkün. Ancak akşam saatlerinde yerel yağışlar görülebilir. Dışarıda zaman geçirecekler için şemsiye bulundurmak önemli. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık 21 ile 24 dereceyi bulacak; bu da açık hava etkinlikleri için güzel bir fırsat sunuyor.

Balıkesir Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 09 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu önemli bir konudur. Balıkesir hava durumu, bu mevsim için ılımandır. Beklenen sıcaklık 19 - 22 derece arasında. Havadaki bu ılımlılık, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir fırsattır. Güneş zaman zaman kendini gösterecek. Bu, gün içinde keyifli anlar yaşayacağımız anlamına gelir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, yerel ve hafif yağışlarla birleşebilir. Özellikle akşam saatlerinde etkili olabilir. Dışarıda olmayı planlıyorsanız, yanınıza şemsiye almanızı tavsiye ederim. Genel olarak, gün içinde güneşli ve hafif bulutlu bir hava hakim olacak. Doğa yürüyüşleri, piknikler veya diğer açık hava etkinlikleri için harika bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç görünüyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar 21 - 24 derece dolaylarına ulaşacak. Dışarıda geçirilen zaman daha keyifli hale gelecek. Ancak, hava durumu değişkenlik gösterebilir. Hafif yağış ihtimali mevcut. Rüzgârın da hissedileceği günler olabilir. Dışarı çıkmadan önce Balıkesir hava durumu ile ilgili kontrol yapmanız faydalı olacaktır.

Ayrıca bu dönem için bazı önlemler almak önemli. Hızla değişebilen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle yağışlı havalarda, trafik durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Hırka gibi ekstra kıyafetleri yanınıza almanızda fayda var. Açık havada güneşin UV etkisini unutmamalısınız. Güneş kremi kullanmak cildinizi koruyacaktır.

Balıkesir'de 09 Kasım 2026 hava durumu, dışarıdaki aktiviteler için olumlu bir tablo çizmektedir. Önümüzdeki günlerde dikkatli olmakta fayda vardır. Yine de, doğanın tadını çıkarmak ve arkadaşlarla güzel zamanlar geçirmek için harika bir dönemdesiniz.

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hava durumu Balıkesir
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