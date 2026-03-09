HABER

Balıkesir Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 9 Mart 2026'da hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında, gece ise 5 dereceye kadar düşecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde sabah ve akşam serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkacakların ceket alması öneriliyor. Ayrıca, rüzgarlı günlerde dikkatli olmak ve rüzgar etkisini azaltacak kıyafetler tercih etmek önemli. Hava durumu genel olarak ılıman olacak.

Seray Yalçın

Balıkesir'de 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken mutlaka bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanız önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Salı günü hava değişken bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları yine 15 derece civarında olacak. Çarşamba günü hava parçalı bulutlu; Perşembe günü ise bulutlu ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 15 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları 5 derece civarına düşecektir.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyreder. Sabah ve akşam saatlerinde serin hissedilebilir. Dışarı çıkmanız durumunda ceket almak önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmanız da önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler seçebilirsiniz.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı buna göre düzenlemeniz akıllıca olacaktır.

hava durumu Balıkesir
