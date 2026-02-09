Balıkesir Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 11 - 12 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4 - 5 derece olacak. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 9 - 10 derece, gece 3 - 4 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı 15 - 20 km/saat arasında değişecek. Yağış ihtimali %80 civarında olacak. Nem oranı da %80 civarında bulunacak. Bu nedenle, hava durumu soğuk ve yağışlı kalacak.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat Salı günü hava güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 6 - 7 derece civarında seyredecek. 11 Şubat Çarşamba günü hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık bu günde 8 - 9 derece arasında kalacak. 12 Şubat Perşembe günü ise hava açık olacak. Sıcaklık 12 - 13 dereceye yükselebilir.

Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemlidir. Su geçirmez giysiler ve şemsiye kullanmak ıslanmamanızı sağlar. Sıcak içecekler tüketmek de faydalıdır. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat olacağı için buna dikkat etmek gerekli. Uygun giysiler giyerek rüzgardan korunmak önem taşır. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.