Balıkesir Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

10 Aralık 2025 tarihinde Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecektir. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %85 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 7 kilometre olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında az bulutlu ve kısmen güneşli dönemler görülecek. Hava durumuna uygun giyinmek, sağlıklı kalmak için büyük önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Balıkesir'de 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17. Gün batımı saati ise 17:43 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'in hava durumu biraz değişecek. 11 Aralık Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü yer yer bulutlu olacak. 13 Aralık Cumartesi günü ise kısmen güneşli geçmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 7 ile 9 kilometre arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Balıkesir'de rahat ve sağlıklı vakit geçirebilirsiniz.

