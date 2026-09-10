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Balıkesir Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de, 10 Eylül 2026 itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Güneşli bir gün geçirecek olanlar, deniz kenarı aktif planlar yapabilir. Ancak hafif bulut oluşumu ve serin rüzgarlar, hava değişimini gündeme getiriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 19-21 derece arasında değişebilir. Ayrıca, Pazar günü hafif yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olması önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir hava durumu, 10 Eylül Perşembe 2026 itibarıyla keyifli bir gün sunuyor. Gün içerisinde sıcaklık 20 derece civarında. Bu, yazın sonbahara doğru kaydığını hissettiriyor. Hava genel olarak açık ve güneşli. Öğleden sonra hafif sis bulutları oluşabilir. Denizden gelen serin rüzgarlar, ferah bir atmosfer yaratıyor. Bugün dışarı çıkacaklar için mükemmel bir gün var.

Deniz kenarında vakit geçirecek olanların dikkatli olması gerekiyor. Sahilde yürüyüş yapmayı planlıyorsanız, güneş koruyucu krem kullanmayı unutmayın. Şapka takmak da önemlidir. Hava sıcaklıkları dışarıda aktif olmayı teşvik ediyor. Ancak bulutların etkisiyle ani değişimlere hazırlıklı olmak lazım.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Cumartesi günü sıcaklıklar 19 - 21 derece aralığına düşebilir. Bu günlerde yer yer açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Pazar günü ise bir miktar yağış öngörülüyor. Bu yağışların şiddetli olmayacağı düşünülüyor. Geçici olması da bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir yağmurluk veya şemsiye faydalı olacaktır.

Eylül ayının başları için tipik bir Balıkesir havası gözlemleniyor. Hava durumunun değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Mevsim geçiş dönemlerinde bilinmeyen faktörler devreye girebilir. Havanın değişken olduğunu göz önünde bulundurun. Planlarınızı bu duruma göre yapmanızda fayda var. Bu süreçte deniz aktiviteleri ve açık hava etkinlikleri eğlenceli olabilir. Balıkesir’in sunduğu günlerin tadını çıkarırken, doğa dengesini korumak öncelikli olmalı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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