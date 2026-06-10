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Balıkesir Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 10 Haziran 2026 tarihinde hava durumu açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 25-27 derece arasında, gece ise 19-20 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15-28 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklarla yaz mevsimi koşulları devam edecek. Güneş ışığına dikkat etmek, bol su tüketmek ve hafif giysiler seçmek önemlidir. Serinlemek için yanınızda ceket bulundurmanız tavsiye ediliyor.

Balıkesir Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu açık ve sıcak olacak. Gündüz saatleri için sıcaklık 25-27 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 19-20 derece olacağı öngörülüyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 15-28 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %50-56, gece ise %78-79 seviyelerinde kalacak. Balıkesir'de bugünkü hava durumu açık ve sıcak bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü, sıcaklık 28-30 derece civarında olacak. 12 Haziran Cuma günü ise 28-31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin normal sıcaklık aralıklarına uygun.

Özellikle güneşli saatlerde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar kuzeyden esiyor. Denize kenarlarında rüzgarın etkisiyle serinlik hissi oluşabilir. Yanınızda bir hırka veya ceket bulundurmak faydalı olabilir.

Balıkesir'de 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların sürmesi bekleniyor. Bu dönem, güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek önemli. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için bu önerilere uymak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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