HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 10 Mart Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 16-18 derece arasında değişirken, rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 10-15 kilometre hızla gerçekleşecek. Gece sıcaklığı 13-15 derece aralığında seyredecek. Yağmur ihtimali %80 olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Güncel hava tahminlerini takip etmek, dışarıda hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 10 Mart Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir'de, 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 16 derece civarında başlayacak. Gün içinde sıcaklığın 16 ile 18 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 10 ile 15 kilometre arasında olacak. Nem oranı %61 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 8:04, gün batımı saati ise 18:48 olarak öngörülüyor.

Gece saatlerinde hava sıcaklığı 13 ile 15 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 30 ile 50 kilometre dolaylarında olacak. Nem oranı %75 civarında tahmin ediliyor. Gece yarısı yağmur ihtimali %80 olarak öngörülüyor. Ay doğumu saati 7:04, ay batımı saati 16:38'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 11 Mart Çarşamba günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe günü ise güneş yüksek bulutların ardından görülecek. Sıcaklık 15 ile 16 derece arasında olacak. 13 Mart Cuma günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 13 ile 15 derece arasında seyredecek.

Bugün Balıkesir'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde yağmur ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle rüzgarlı havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'
Kimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyuduKimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyudu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.