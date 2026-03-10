Balıkesir Hava Durumu! 10 Mart Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de, 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 16 derece civarında başlayacak. Gün içinde sıcaklığın 16 ile 18 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 10 ile 15 kilometre arasında olacak. Nem oranı %61 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 8:04, gün batımı saati ise 18:48 olarak öngörülüyor.

Gece saatlerinde hava sıcaklığı 13 ile 15 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 30 ile 50 kilometre dolaylarında olacak. Nem oranı %75 civarında tahmin ediliyor. Gece yarısı yağmur ihtimali %80 olarak öngörülüyor. Ay doğumu saati 7:04, ay batımı saati 16:38'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 11 Mart Çarşamba günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe günü ise güneş yüksek bulutların ardından görülecek. Sıcaklık 15 ile 16 derece arasında olacak. 13 Mart Cuma günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 13 ile 15 derece arasında seyredecek.

Bugün Balıkesir'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde yağmur ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle rüzgarlı havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir.