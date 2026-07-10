Balıkesir Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 16 derece civarında seyredecek. Nem oranı %24 düzeyinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık ve güneşli bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Gelecek günlerde Balıkesir hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Pazar günü ise 34 dereceye çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 16-17 derece arasında değişecek. Nem oranı %13-16 arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8-9 km hızla esecek. Yağış olmaması, açık ve güneşli günlerin süreceğine işaret ediyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek de önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında gölge alanlarda bulunmak sağlığınızı korur.

Balıkesir'de 10 Temmuz Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcak ve güneşli günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.