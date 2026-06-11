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Balıkesir Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29-30 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklık 28 derece olarak ölçülecek. Rüzgar kuzeyden eserek saatte 12-24 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %39 ile %78 arasında değişecek. Bu sıcak hava koşulları, dışarıda zaman geçirecekler için keyifli bir gün sunuyor. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 - 30 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Rüzgar kuzey yönünden esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 12 - 24 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %39 - %78 arasında olacak.

Bu hava koşulları, Balıkesir'de dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 28 - 29 derece civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 25 - 29 derece arasında olacak. 14 Haziran Pazar günü ise hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25 - 31 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dikkatli olunmalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanmaları önerilir. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Hafif yağmur beklenen Cumartesi günü için bir şemsiye bulundurmak iyi olabilir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alması önemlidir. Böylece keyifli bir gün geçirebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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