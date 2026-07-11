Balıkesir Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 35 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 16-17 derece arasında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek. Balıkesir'de sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 36 derece civarına ulaşması bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 34-35 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Sıcak hava koşullarında bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su tüketmeleri önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için dikkatli olmakta fayda vardır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş kremi kullanmalı. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Böylece, Balıkesir'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.