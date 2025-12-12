Balıkesir Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

12 Aralık 2025 Cuma günü Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 derece civarına düşecek. Nem oranı %62 düzeyinde. Rüzgar hızı 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:23. Gün batımı saati 17:50 olarak hesaplandı.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. 14 Aralık Pazar günü sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak.

Balıkesir'de yağış beklenmiyor. Planladığınız açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ancak hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere dikkat etmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır.

