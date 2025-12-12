HABER

Balıkesir Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Nem oranı %62 oranında ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 11-13 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına dikkat etmek için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi sunuluyor.

Ufuk Dağ

12 Aralık 2025 Cuma günü Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 derece civarına düşecek. Nem oranı %62 düzeyinde. Rüzgar hızı 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:23. Gün batımı saati 17:50 olarak hesaplandı.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. 14 Aralık Pazar günü sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak.

Balıkesir'de yağış beklenmiyor. Planladığınız açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ancak hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere dikkat etmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır.

Balıkesir'de 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 11-13 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 3-4 derece civarında olacak. Hazırlıklı olmak için uygun kıyafetler giymekte fayda var.

