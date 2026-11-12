HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'in 12 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu, yerel halk için önemli bir gün. Hafif bulutlu olan havada sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanabilir. Esnek kıyafetler tercih edenler için dışarıda vakit geçirmek elverişli. Önümüzdeki günlerde hafif yağışlar bekleniyor. 14 ve 15 Kasım'da ise sıcaklığın 18 - 21 derece olması tahmin ediliyor, bu nedenle hava durumuna dikkat etmek gerekiyor.

Balıkesir Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir'in 12 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu, yerel halk için dikkat çekici bir gün. Bugün Balıkesir'de hava durumu genel olarak hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Sıcaklığın gün içinde değişkenlik göstermesi bekleniyor. 19 ile 22 derece arasında dalgalanma söz konusu. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, gün ilerledikçe ılıman bir havaya dönüşecek.

Balıkesir'deki hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli. Gün içinde ani hava değişimleri yaşanabilir. Bu nedenle dikkatli olunmasında fayda var. Dışarıda vakit geçireceklerin kıyafet seçimlerinde esnek olmaları önemli. Hava durumu aniden değişebilir. Yanlarında hafif bir kaban bulundurmaları akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu tahminleri, Balıkesir'de hafif yağışlı günlerin yaşanacağını gösteriyor. Özellikle hafta sonu, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde sıcaklık 18 - 21 derece arasında değişecek. Bu günlerde dışarı çıkmayı planlayanların hava durumuna dikkat etmeleri önemli. Yağışlı havalarda açık alanlardaki etkinlikler ertelenebilir ya da iptal edilebilir. Böylece sağlık ve keyif açısından daha uygun bir tercih yapılmış olur.

Hava koşulları nedeniyle olumsuz durumlar yaşamamak için, normalde yapılan günlük aktivitelere devam ederken hava durumu gelişmelerini takip etmekte fayda var. Rüzgarlı günlerde açık havada aktiviteler, dikkat gerektiren konular arasında bulunuyor. Balıkesir'in doğası ve güzelliklerini keşfetmek isteyenler, yıllık hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Buna göre yollarını planlamak akıllıca olacaktır.

Balıkesir hava durumu, bugünkü ve gelecekteki hava şartlarını belirlemek için önemli. Hava durumunu göz önünde bulundurduğunuzda, Balıkesir’de geçirdiğiniz her anın tadını çıkarabilirsiniz. Hava koşulları her an değişebilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak her zaman en iyi tercih.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 'tam bir zafer olacak' sözleriyle duyurdu! Tahran'dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak"Trump 'tam bir zafer olacak' sözleriyle duyurdu! Tahran'dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak"
İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandıİzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.