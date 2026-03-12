Balıkesir Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de, 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında. Gece ise 3 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte 18 kilometre olacak. Nem oranı sabah %76, öğle saatlerinde ise %75 civarında ölçülecek. Balıkesir'de bugünkü hava durumu açık ve ılımandır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli olacak. 13 Mart Cuma günü kısmen güneşli. 14 Mart Cumartesi günü de kısmen güneşli. 15 Mart Pazar günü hava yine kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 13-15 derece arasında kalacak. Gece saatleri de 1-3 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı kuzeyden saatte 16-21 kilometre olacak. Nem oranı %70-76 arasında seyredecek. Hava koşulları ılıman ve açık kalacak.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalıdır. Rüzgarı düşünerek hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gün boyunca güneşli hava bekleniyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cildinizi korumak için önemlidir. Sabah ve akşam serin olabileceği için, ceket bulundurmanız yine faydalıdır.

Balıkesir'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu süre, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğinden, ceket bulundurmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız da önerilir.