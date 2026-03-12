HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında, gece ise 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden esiyor, hızı 18 kilometre. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem olacak. Sabah ve akşam serin olabileceğinden ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu kullanmak cildinizi korumak için önemlidir.

Balıkesir Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir'de, 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında. Gece ise 3 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte 18 kilometre olacak. Nem oranı sabah %76, öğle saatlerinde ise %75 civarında ölçülecek. Balıkesir'de bugünkü hava durumu açık ve ılımandır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli olacak. 13 Mart Cuma günü kısmen güneşli. 14 Mart Cumartesi günü de kısmen güneşli. 15 Mart Pazar günü hava yine kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 13-15 derece arasında kalacak. Gece saatleri de 1-3 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı kuzeyden saatte 16-21 kilometre olacak. Nem oranı %70-76 arasında seyredecek. Hava koşulları ılıman ve açık kalacak.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalıdır. Rüzgarı düşünerek hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gün boyunca güneşli hava bekleniyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cildinizi korumak için önemlidir. Sabah ve akşam serin olabileceği için, ceket bulundurmanız yine faydalıdır.

Balıkesir'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu süre, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğinden, ceket bulundurmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız da önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da ilginç olay! Balkondan böyle bağırdı: “Kolonyanın feri geçiyor!”Adana’da ilginç olay! Balkondan böyle bağırdı: “Kolonyanın feri geçiyor!”
Akın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldıAkın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.