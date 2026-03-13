Diyarbakır'da trafik kazası! Yaya öldü

Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Akalp'a, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir

otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Akalp, kurtarılamadı. Akalp’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Sürücü ifade için emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

