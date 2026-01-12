HABER

Balıkesir Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 12 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 2-3 derece, gece ise -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 13 Ocak Salı günü açık hava, 14 Ocak Çarşamba az bulutlu bir hava ile devam edecek. Bu süreçte dikkatli olmak ve önlemler almak büyük önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 12 Ocak Pazartesi 2026, Balıkesir'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 2-3 derece olacak. Gece ise -6 dereceye kadar düşecek. Balıkesir'de hava durumu oldukça soğuk ve karlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 13 Ocak Salı hava açık olacak. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece -4 derece civarında seyredecek. 14 Ocak Çarşamba az bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 dereceye çıkacak. Gece ise -2 dereceye düşecek. 15 Ocak Perşembe puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 dereceye ulaşacak, gece -1 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşulları nedeniyle önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacaklar dikkatli olmalıdır. Yollar kaygan olabilir. Soğuk havaya karşı vücut ısısını korumak için kalın ve kat kat giyinmek gereklidir. Bu, hipotermi riskini azaltacaktır. Evde kalanlar, ısınma sistemlerini kontrol etmelidir. Su borularının donmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak da önemlidir.

Balıkesir'de 12 Ocak Pazartesi hava durumu soğuk olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Bununla birlikte, soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

