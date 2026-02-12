Balıkesir Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe. Balıkesir'de hava durumu hafif yağmur ile geçecek. Sıcaklık 11 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %85 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 25.5 km/saat olarak bekleniyor. Balıkesir'deki hava, hafif yağmurlu ve serin olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 13 Şubat Cuma günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 13 ile 11 derece arasında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur düşmesi tahmin ediliyor. Sıcaklık 14 ile 8 derece arasında değişecek. 15 Şubat Pazar günü ise az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 ile 7 derece arasında olacak. Bu bilgilere göre, Balıkesir’deki hava koşulları yağmurlu günlerden, daha az bulutlu ve ılıman bir havaya geçiş yapıyor.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmesi faydalı olacaktır. Nem oranı yüksekse, solunum yolu rahatsızlıklarına karşı tedbir alınmalıdır. Gerekirse sıcak içecekler tüketilmesi önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir.

Balıkesir'de 12 Şubat 2026 Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları yağmurlu günlerden, daha az bulutlu ve ılıman bir havaya doğru değişecek. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından mühimdir.