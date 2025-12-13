HABER

Balıkesir Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, dışarıda rahatsızlık hissi yaratabilir. Akşam ve sabah saatlerinde serinlik önem kazanır. Uygun şekilde giyinmek, bol su içmek ve nem emici kıyafetler tercih etmek, bu dönemde dikkat edilmesi gereken detaylar arasında. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

Doğukan Akbayır

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı ise yaklaşık 4 km/s civarında. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı 17:44 olarak bekleniyor.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda fayda var. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu, gün boyunca rahatsızlık verebilir. Nem emici kıyafetler tercih edilebilir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde serin ve bulutlu geçecek. 14 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile 9 derece olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 0 ile 10 derece arasında değişecek. Parlak güneş ışığı altında açık bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşük olması serinlik hissi yaratabilir. Sabah ve akşam saatlerinde dikkat edilmelidir. Gün boyunca kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak önemlidir. Nemli hava nedeniyle terleme artabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak, uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak gerekmektedir.

Balıkesir'de 13 Aralık Cumartesi ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve bulutlu olacak. Bu koşullara uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilirsiniz.

