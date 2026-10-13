Balıkesir Hava Durumu! 13 Ekim Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ekim Salı 2026 tarihindeki Balıkesir hava durumu değişken. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Gün boyunca gökyüzü bulutlu. Zaman zaman güneş görünebiliyor. Ancak, kısa süreli yağışlar olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Genel olarak, Balıkesir'deki hava hafif serin ve değişken.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir hava durumu açısından dikkatli olunmalı. Hava tahminlerine göre, sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında dalgalanabilir. Ayrıca, yarından itibaren yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle, dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hava durumu önemli. Plan yaparken bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Bu değişken hava şartlarında dışarı çıkacaklar için bazı önlemler almak önemli. Güncel hava tahminlerini kontrol etmek, ani sürprizleri önler. Uzun süre dışarıda kalacaksanız, giysilerinizi buna göre seçmelisiniz. Ani değişikliklere karşı yağmurluk veya şemsiye bulundurmak akıllıca olur. Hava serinleyecekse, kat kat giyinmeyi de düşünmelisiniz.

Balıkesir'deki hava durumu, doğal güzelliklerde vakit geçirenler için karmaşık bir tablo oluşturuyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Planlarınızı bu bilgiyle yaparsanız, gününüz daha keyifli olur. Balıkesir’de 13 Ekim 2026'da hava değişken ama genel anlamda kabul edilebilir seviyede. Önümüzdeki günler için dikkatli olmalısınız.