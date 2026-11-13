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Balıkesir Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 13 Kasım Cuma 2026 tarihi için hava durumu sonbahar etkilerini sergiliyor. Şehirde güneşli ve hafif bulutlu bir atmosfer hakim. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor, dışarıda vakit geçirme imkanı sunuyor. Ancak gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanabilir. Yerel hava durumu tahminlerini takip etmek, dış mekan aktiviteleri planlayanlar için dikkatli olmalarını sağlıyor. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Balıkesir Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir'de, 13 Kasım Cuma 2026 tarihi için hava durumu sonbahar etkilerini gösteriyor. Şehirde, güneşli ve biraz bulutlu bir atmosfer var. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir hava sunuyor. Ancak, gün içinde sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında dalgalanabileceğini unutmamalıyız. Sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Öğleye doğru hava ılımlı bir hale geliyor.

Balıkesir'de, rüzgar hafif esiyor. Genel olarak hoş bir hava durumu hakim. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için cazip kılıyor. Şehirdeki yeşil alanlarda yürüyüş ve piknik yapmak için tam zamanıdır. Akşam saatlerine doğru hava biraz serinleyecek. Dışarıda kalacakların bir üst giysi almalarında fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakin geçecek gibi görünüyor. Ancak, birkaç gün içinde havanın bulutlanacağı tahmin ediliyor. Yer yer yağışlı günler de olabilir. Bu durum, açık havada aktiviteler planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Dışarıda zaman geçireceklerin, hava durumunu takip ederek hazırlıklı olmaları önemlidir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Kapalı mekanlarda alternatif plan yapmanızda fayda var.

Sonbahar günlerinde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, Balıkesir'deki hava durumunu düzenli takip etmek önemli. Yerel hava durumu tahminlerine göz atarak hazırlıklı olabilirsiniz. Bu mevsimde her hava durumu farklı güzellikler sunabilir. Her anın tadını çıkarmak ve değişen hava koşullarına uygun hareket etmek en mantıklısıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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