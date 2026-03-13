Balıkesir Hava Durumu! 13 Mart Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu 13 Mart 2026 Cuma günü parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu koşullarda hava durumu ılıman ve serin hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklık 15 derece civarında olacak. 15 Mart Pazar günü ise sıcaklık 14 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı yine %70 civarında olacak. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu ılıman ve serin kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğiniz için bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri planlarken rüzgarı göz önünde bulundurmalısınız. Gündüz hava sıcaklıkları 14 - 15 derece civarında. Hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar 4 - 5 derece civarına düşecektir.

Balıkesir'de 13 Mart 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve serin olacak. Sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmak, açık hava etkinliklerinizin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.