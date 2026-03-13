HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 13 Mart Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 14 derece civarındayken, gece 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Kuzeyden esecek rüzgar saatte 21 kilometre hızla olacak. Nem oranı ise %70 civarında. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarıyla geçecek. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetleri tercih etmekte fayda var.

Balıkesir Hava Durumu! 13 Mart Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir'de hava durumu 13 Mart 2026 Cuma günü parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu koşullarda hava durumu ılıman ve serin hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklık 15 derece civarında olacak. 15 Mart Pazar günü ise sıcaklık 14 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı yine %70 civarında olacak. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu ılıman ve serin kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğiniz için bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri planlarken rüzgarı göz önünde bulundurmalısınız. Gündüz hava sıcaklıkları 14 - 15 derece civarında. Hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar 4 - 5 derece civarına düşecektir.

Balıkesir'de 13 Mart 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve serin olacak. Sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmak, açık hava etkinliklerinizin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildiAFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi
ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.