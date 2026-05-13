Balıkesir Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026, Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 26 ile 28 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif eser. Nem oranı %41 civarında olacak. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Perşembe günü, yani 14 Mayıs 2026, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 18 ile 19 derece arasında değişecek. Cuma günü, 15 Mayıs 2026, hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 23 derece civarında kalacak. Cumartesi günü, 16 Mayıs 2026, hava açık olacak. Sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Pazar günü, 17 Mayıs 2026, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 22 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle Perşembe ve Pazar günleri için hazırlıklı olmalısınız. Hava çok bulutlu olacak, sıcaklıklar biraz daha düşük seyredecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı esnek tutarak keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.