Balıkesir Hava Durumu! 13 Ocak Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 2 - 3 derece civarında, gece ise 0 - 1 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar da benzer şekilde devam edecek. 14 Ocak'ta gündüz 7 - 8 derece bekleniyor. 15 Ocak'ta 10 - 11 derecelere ulaşacak. Soğuk havalarda kat kat giyinmek ve cilt koruyucu önlemler almak sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 2 - 3 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 0 - 1 derece arasında bekleniyor. Yani, bugünkü hava durumu soğuk ve güneşli bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 7 - 8 derece olacak. Gece sıcaklığı 0 - 1 derece civarında tahmin ediliyor. 15 Ocak Perşembe günü, gündüz 10 - 11 derece, gece ise 0 - 1 derece bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü ise gündüz sıcaklıklarının 12 - 13 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklığı 3 - 4 derece civarında olacak.

Bu dönemde, hava sıcaklıkları genellikle düşük seviyelerde seyredecek. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalı. Sıcak tutan giysiler giyilmeli. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Güneşli günlerde, ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak da cilt sağlığı açısından önemlidir.

Balıkesir'de 13 Ocak 2026 Salı ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak ve uygun giysiler seçmek önemlidir. Böylece sağlıklı ve konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

