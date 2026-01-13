Balıkesir Hava Durumu! 13 Ocak Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 2 - 3 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 0 - 1 derece arasında bekleniyor. Yani, bugünkü hava durumu soğuk ve güneşli bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 7 - 8 derece olacak. Gece sıcaklığı 0 - 1 derece civarında tahmin ediliyor. 15 Ocak Perşembe günü, gündüz 10 - 11 derece, gece ise 0 - 1 derece bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü ise gündüz sıcaklıklarının 12 - 13 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklığı 3 - 4 derece civarında olacak.

Bu dönemde, hava sıcaklıkları genellikle düşük seviyelerde seyredecek. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalı. Sıcak tutan giysiler giyilmeli. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Güneşli günlerde, ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak da cilt sağlığı açısından önemlidir.

Balıkesir'de 13 Ocak 2026 Salı ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak ve uygun giysiler seçmek önemlidir. Böylece sağlıklı ve konforlu bir gün geçirebilirsiniz.