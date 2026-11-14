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Balıkesir Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

14 Kasım Cumartesi 2026'da Balıkesir'de hava durumu parçalı bulutlu ve 20 derece civarında sıcaklıkla değişken bir profil sergiliyor. Dışarıda vakit geçirecekler için gün güzel geçebilir. Ancak, yerel yağışlar aniden durumu etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19-22 derece arasında seyrederken, hafif yağış ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmaları ve giysilerini hava koşullarına uygun seçmeleri öneriliyor.

Balıkesir Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir hava durumu 14 Kasım Cumartesi 2026 için değişken bir profil sergiliyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik var. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Gün genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Havanın sakin olması, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir deneyim sunuyor. Ancak gün içerisinde yerel yağışlar olabilir. Bu yağışlar hava durumunu ani şekilde etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Gelecek günler için Balıkesir'de daha dikkatli olmak gerekiyor. Eğer açık havada etkinlik planlıyorsanız, pazartesi ve salı günlerine dikkat etmelisiniz. Bu günlerde sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Ayrıca hafif yağışlar veya sağanaklar bekleniyor. Bu durum açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Dışarıda kalmayı planlayanların önlem alması önemli.

Dışarıda olacak kişiler, giysilerini hava koşullarına uygun seçmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içerisindeki sıcaklık değişimleri akşam serinlikleriyle birleşince soğuk havaya maruz kalabilirsiniz. Yanınıza hafif bir üst giysi almak faydalı olacaktır. Yürüyüş yapmayı planlayanlar, su geçirmez ayakkabılar tercih etmelidir.

Gökyüzüne bakıldığında ara sıra bulutlar belirebilir. Bu bulutlar Balıkesir'in doğal güzelliklerini gizleyebilir. Ancak yağışların doğaya fayda sağladığı unutulmamalıdır. Hava durumu değişimi, insanların ruhsal durumunu da etkileyebilir. Hava koşulları neşeyi artırabilir. Aynı zamanda planların değişmesine sebep olabilir. Hava tahmini doğrultusunda esnek davranmak, günü keyifli hale getirebilir.

Balıkesir'deki 14 Kasım hava durumu yerel yağışlarla güzel bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken olabilir. Dışarıda vakit geçirirken hazırlıklı olmak, anlık hava değişimlerine karşı koymanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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