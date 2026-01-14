HABER

Balıkesir Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu parçalı az bulutlu, gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında seyrederken, gece -3 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. 15 Ocak'ta sıcaklıklar 11 dereceye yükselecek. Yaşayanlar ve ziyaretçiler, soğuk havaya uygun kıyafetler seçmeli ve hava koşullarındaki ani değişikliklere dikkat etmelidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba. Balıkesir'de hava durumu genellikle parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -3 dereceye kadar düşecek. Bu durum, Balıkesir'de hava şartlarının soğuk ve serin olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Ocak Perşembe günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek. 16 Ocak Cuma günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 3 dereceye kadar yükselecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece. Gece ise 0 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi önem taşıyor. Balıkesir'de yaşayanlar ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Uygun kıyafetler seçmek gerekli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava koşullarındaki ani değişimlere dikkat etmekte yarar var. Planlarınızı esnek tutmak akıllıca bir yaklaşım.

Balıkesir'de 14 Ocak 2026 Çarşamba hava durumu soğuk ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları artacak. Ancak, hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek en iyisi. Planlarınızı buna göre yapmak da faydalı olacaktır.

