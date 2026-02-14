Balıkesir Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 7-8 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %84 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:02'dir. Gün batımı saati ise 18:42 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Şubat Pazar günü sıcaklığın 18-20 derece arasında olması bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 15-16 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont ya da yağmurluk kullanmak daha etkili olacaktır.

Açık hava etkinliklerini yağmurlu günlere planlamamak gerekmektedir. Kapalı alanlarda vakit geçirmek daha uygun bir seçenek olacaktır. Balıkesir'de kış mevsiminin soğuk ve yağışlı günleri devam ediyor. Bu dönemde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar görülmektedir. Rüzgar koşulları, yelken ve uçurtma sporları için uygundur.

Balıkesir'de 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak önemlidir.