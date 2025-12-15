HABER

Balıkesir Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

15 Aralık 2025 tarihinde Balıkesir'de hava durumu ılıman ve güneşli olarak öne çıkıyor. Gündüz sıcaklıkları 9 - 11 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 0 - 3 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları etkisini sürdürecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunulmuş olacak. Rüzgar hızı 15 - 25 km/saat arasında değişiyor. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.

Taner Şahin

15 Aralık Pazartesi 2025, Balıkesir'de hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 9 - 11 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 0 - 3 dereceye düşecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde. Rüzgar hızı 15 - 25 km/saat arasında değişiyor. Bu koşullar Balıkesir'de açık ve güneşli bir hava olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde ılıman ve güneşli geçecek. 16 Aralık Salı günü, gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 4 - 6 derece arasında değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 10 - 13 derece olacak. 18 Aralık Perşembe'de sıcaklıkların 11 - 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yağış olasılığı düşük. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak önemlidir. Rüzgar hızı zaman zaman 15 - 25 km/saat arasında değişiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler tercih edilebilir.

Gün içinde güneşli hava açık hava aktiviteleri için uygundur. Ancak, güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

Balıkesir'de 15 Aralık 2025 tarihinde hava durumu ılıman ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak ve güneş ışınlarından korunmak sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

