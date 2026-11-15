HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026'da Balıkesir'deki hava durumu oldukça değişken. Sabah serinliği hissedilirken, gün içerisinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Bulutlu bir gökyüzü ve aralıklı hafif yağışlar var. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Balıkesir'de açık hava etkinlikleri için uygun fırsatlar sunulmakta, ancak giysi seçimlerinizi hava durumuna göre yapmalısınız.

Balıkesir Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

15 Kasım Pazar 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu ilgi çekici. Şehirde yaşayanlar için kurallara göre düzenlenen bir gün sunacak. Sabah saatlerinde hava oldukça serin. Sıcaklık ortalama 15 derece civarında. Gün ilerledikçe sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Bulutlu bir gökyüzü var. Aralıklı hafif yağışlar görünmekte. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Bu durum açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir.

Bugün Balıkesir'deki hava durumu keyifli bir gün sağlıyor. Yerel halk dışarıda daha fazla zaman geçirebilir. Üzerinize giyeceğiniz kıyafetleri seçerken hava değişkenliğini göz önünde bulundurmalısınız. Gün ilerledikçe hava ısınacak. Rahat giyimler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde havanın serinlemesi bekleniyor. Akşam planlarınız varsa yanınıza bir ceket almanız iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir için hava durumu değişik görünüyor. Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 22 derece arasında olacaktır. Hava durumu daha stabil hale gelecek. Salı ve Çarşamba günleri daha çok ışık göreceğiz. açık havada vakit geçirmek için güzel fırsatlar sunuluyor.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar var. Havanın değişkenliğini göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkmadan önce hava durumu uygulamalarını kontrol etmenizi öneririm. Kalabalık alanlarda bulunuyorsanız hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun. Giysi seçimlerinizi akıllıca yapmalısınız. Böylece günü konforlu geçirebilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Sonuç olarak, 15 Kasım Pazar 2026'da Balıkesir'de hafif yağışlı, bulutlu bir hava olacak. Önünüzdeki günler ise açık hava etkinlikleri için güzel fırsatlar sunmakta. Hava durumunu takip ederek hazırlıklı olmalısınız. Böylece Balıkesir'in güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecekABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecek
Alanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldıAlanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.