Balıkesir Hava Durumu! 16 Aralık Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında, akşam saatlerinde 9 ile 10 derece arasında değişecek. Gündüz ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 6 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %68, rüzgar hızı ise 9 km/saat civarında. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları ılıman kalacak; açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

Ufuk Dağ

Bugün 16 Aralık 2025 Salı günü. Balıkesir'de hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 10 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 6 ile 9 derece arasındadır. Akşam saatlerinde 6 ile 7 derece hissedilecektir. Nem oranı %68 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:26, gün batımı saati ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu güneşli ve ılıman kalacak. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 10 ile 11 derece olacak. 18 Aralık Perşembe günü ise sıcaklığın 12 ile 13 derece civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 6 ile 9 derece arasında olacaktır. Akşam saatlerinde de 6 ile 7 derece hissedilecektir. Nem oranı yine %68, rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:26, gün batımı saati ise 17:51'dir.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Gündüz güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Hava koşullarının değişkenlik göstermesi olasıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir.

