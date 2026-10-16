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Balıkesir Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 16 Ekim Cuma günü hava durumu oldukça elverişli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, açık bir gökyüzü bekleniyor. Gün içinde güneşin yanı sıra hafif bulutlar da görülebilir. Küçük bir nem oranı, dışarıda geçirilen zamanın rahat geçmesini sağlayacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. Yağmur ihtimali ve akşam serinliği, hazırlıklı olunmasını gerektiriyor.

Balıkesir Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir hava durumu, 16 Ekim Cuma 2026'da keyifli bir seyir izleyecek. Şehirde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneş zaman zaman bulutlarla kaplanacak. Ancak genel olarak açık bir gökyüzü olacak. Yüksek nem oranı, hafif bir sıcaklık hissi yaratabilir. Dışarıda vakit geçirenler için sıcaklık rahatsız edici olmayacak. Bu nedenle, Balıkesir’de günlük aktiviteler kolayca yapılabilir.

Bugünkü hava durumu, sabah saatlerinde hafif serinlikle başlayacak. Öğleden sonra ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde dışarıda olacaklar, güneş koruyucu kullanmalı. Yeterli su tüketmek de önemli bir tercih olacaktır. Öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler, serin alanlar aramalıdır. Bu şekilde keyifli bir gün geçirebilirler.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 ve 18 Ekim tarihlerinde sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur yağışı görülebilir. Düşen sıcaklıklar, akşamları serin bir hava oluşturabilir. Dışarıda akşam saatlerinde vakit geçirenler, üst giysi almayı unutmamalıdır.

Balıkesir’de yaşayanların, hava şartlarına uyum sağlaması önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, aniden değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalılar. Isınma amaçlı giyimler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olabilir.

Bugünkü hava durumu oldukça huzurlu bir deneyim sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ve yağışlar dikkate alınmalı. Dışarıdaki aktiviteler için iyi bir planlama yapmak önemlidir. Hava koşullarına uygun hareket etmek, sağlıklı ve keyifli bir deneyim sağlayacaktır.

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hava durumu Balıkesir
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