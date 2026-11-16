Balıkesir Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Kasım 2026 itibarıyla Balıkesir’de hava durumu serin ve bulutlu. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, bir mont giymek için uygun. Dışarıdaki nem oranı artıyor. Bu durum havayı rahatsız edici hale getirebilir. Balıkesir hava durumu, boğucu ve kapalı bir atmosfer sunuyor.

Bugünkü hava durumu merak konusu. İnsanlar, "bugünkü hava nasıl?" sorusunu soruyor. Doğru tahminlerle günlerini planlıyorlar. Balıkesir’de dış mekan aktiviteleri yapacakların dikkatli olmaları gerekiyor. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hafif bir yağış var. Bu nedenle, bir şemsiye veya uygun giysi almayı düşünebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Bugünden itibaren hava yavaşça ısınacak. Gelecek günlerde sıcaklık 20 ile 24 dereceye çıkabilir. Bu durum, açık alan etkinlikleri için iyi bir dönem demek. Ancak, sıcaklık artarken akşam saatlerinde ani serinleme olabilir. Akşam dışarıda olanların üzerlerine bir şey alması önemli.

Balıkesir’de hava koşulları için önlemler almak faydalı. Hava durumu değişkenliği nedeniyle, dışarı çıkmadan önce durumu kontrol etmek gerek. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah serinliğine karşı hazırlıklı olmak, hem rahatlık hem de sağlık için önemli.

Balıkesir'deki hava durumu serin ve kapalı. Gelecekteki günlerde daha sıcak havalar bekleniyor. Temkinli olmak, hava durumu değişikliklerine uyum sağlamak önemli. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, dışarıda geçireceğiniz zamanı planlayabilir, keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.