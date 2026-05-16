Balıkesir Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 25 ile 26 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında. Bu durum hava koşullarını daha da konforlu hale getiriyor. Rüzgar hafif esiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Mayıs Pazar günü çok bulutlu olacak. Sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. 18 Mayıs Pazartesi günü de hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklık yine 22 derecede olacak. 19 Mayıs Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 23 derecelere yükselecek. 20 Mayıs Çarşamba günü yine hava açık kalacak. Sıcaklık ise 19 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunmalıdır. Özellikle Pazar ve Pazartesi günlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar biraz daha düşük seyredecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafet almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Planlarınızı esnek tutarak keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.