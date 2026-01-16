Balıkesir Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 10 - 11 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 5 - 6 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:30'da, gün batımı ise 18:08'de gerçekleşecek.

Balıkesir'de sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı soğuk hissettirebilir. Bu nedenle, kıyafetlerinizi buna göre seçmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 1 - 6 derece arasında olacak. 18 Ocak Pazar günü sıcaklığın 1 - 4 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu kapalı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun önlemleri almanız önemlidir.