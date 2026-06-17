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Balıkesir Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hafif yağmurlu ve nemli. Sıcaklık 20 - 26 derece arasında değişirken, rüzgar doğu-güneydoğudan saatte yaklaşık 3.74 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Güneşli günler için güneş kremi kullanımı ve şapka takılması öneriliyor. Ayrıca, şemsiye veya yağmurluk bulundurmak ani yağışların etkilerinden korunmada faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 20 - 26 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 20 - 25 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar, doğu-güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3.74 kilometre olacak. Nem oranı ise %64 civarında. Bu sebeple, Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve nemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Haziran Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklık 16 - 31 derece arasında değişecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 5.72 kilometre olacak. Nem oranı %29 civarında. 19 Haziran Cuma günü de hava açık kalacak. Sıcaklık 16 - 33 derece arasında değişecek. Rüzgar, yine kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 6.49 kilometre olacak. Nem oranı ise %30 civarında.

20 Haziran Cumartesi günü de hava açık olacak. Sıcaklık 18 - 34 derece arasında değişecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6.49 kilometre hızla esecek. Nem oranı %35 civarına yükselecek.

Bu dönemde sıcaklıklar 16 - 34 derece arasında değişecek. Özellikle sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları önerilir. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terleme nedeniyle vücut su kaybı artabilir. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler de tercih edilebilir. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Ani yağışlardan korunmak için önlem almak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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