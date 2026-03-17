Balıkesir Hava Durumu! 17 Mart Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu genellikle güneşli. Ilıman hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 derece olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Gün boyunca rahat bir hava koşulu sunacak.

Balıkesir'deki hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal. Dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde durum değişecek. 18 Mart Çarşamba günü hava kapalı olacak. 19 Mart Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi bir fikir olabilir. Cuma günü de hava kapalı kalacak.

Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.