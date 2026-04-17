Balıkesir Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 14-15 derece civarına çıkacak. Yağışların devam etmesi muhtemel. Akşam saatlerinde hava bulutlu kalacak. Sıcaklık 8-10 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 35-40 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Balıkesir'de hoyu tahminine göre sabah ve öğle saatlerinde yağışlı koşullar yaşanacak. Dışarı çıkmadan önce şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacak. Rüzgarın hızı arttığında açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacaktır. 18 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12-14 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 16-17 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava az bulutlu kalacak. Sıcaklık 10-12 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 33-40 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

19 Nisan Pazar sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 10-12 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 13-14 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık 9-10 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 35-40 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

20 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11-12 derece arasında kalacak. Öğle saatlerinde hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 14-15 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık 9-10 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 35-40 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Temel olarak hava durumu stabil hale gelse de açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın hızının artması nedeniyle rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir.