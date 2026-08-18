Balıkesir Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 29 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 21 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %65 civarında gerçekleşecektir. Bu durum, Balıkesir'deki hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba, hava sıcaklığının 30 derece civarında olması bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklığın 31 dereceye ulaşması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 20 ile 21 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 20 ile 22 km/s arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %65 arasında seyredecek. Bu koşullar, Balıkesir'de sıcak ve güneşli bir hava durumu olacağını gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi yapmalıdırlar. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda bulunulmalıdır. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Balıkesir'de 18 Ağustos 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemler almak önemlidir. Hava durumunu yakından takip etmek de gerekiyor.