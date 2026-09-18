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Balıkesir Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 18 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu sakin bir atmosferle geçecek. Genel olarak az bulutlu bir gökyüzü, 20 derece civarında hissedilen sıcaklıklarla birlikte dışarıda vakit geçirmek için ideal şartlar sunuyor. Gündüz saatlerinde 19 ile 22 derece arasındaki sıcaklık, park ve sahil gezintileri için uygundur. Ancak akşam saatleriyle birlikte havanın serinlemesi, ceket ya da hafif bir üst bulundurmayı gerekli kılmaktadır.

Balıkesir Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Balıkesir hava durumu, 18 Eylül 2026 Cuma günü sakin bir atmosferle kendini gösterecek. Bugün havanın genel olarak az bulutlu olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 20 derece civarında olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir hava demektir. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Fakat gün ortasında 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklar, park veya sahil gezintileri için idealdir.

Balıkesir'li vatandaşlar, dışarı çıkmanın tam zamanı olduğunu düşünmelidir. Bu günlerin keyfini çıkarırken yanlarında su bulundurmaları faydalı olacaktır. Çünkü gün boyunca sıcaklık giderek artabilir. Akşam saatlerine doğru havanın serinlemesi bekleniyor. Bu nedenle açık alanda vakit geçirecekler ceket veya hafif bir üst almalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından Balıkesir'de bazı değişiklikler gözlemleniyor. Özellikle önümüzdeki hafta havanın daha kararsız hale geleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık aralıkları 18 ile 24 derece arasında dalgalanacak. Bu değişkenlik zaman zaman güneşli havalarla birlikte ara ara gelen yağışlı günlerle renklenebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sağanak yağış ihtimali, dışarıda plan yapanlar için önem taşıyor.

Böyle günlerde hava koşullarına göre hazırlıklı olmak önemlidir. Ani değişimler yaşanabileceği için şemsiye veya su geçirmez bir üst bulundurmak akıllıca olacaktır. Ayrıca sıcak günlerde güneşten korunmak adına şapka veya güneş kremi kullanmak sağlığı korumaya yardımcı olur. Dışarıda vakit geçireceklerin hava durumunu sık sık kontrol etmeleri avantaj sağlar.

18 Eylül Cuma günü Balıkesir hava durumu oldukça tatlı bir havayla karşımıza çıkıyor. Dışarıda keyifli bir gün geçirmek için harika bir fırsat var. Önümüzdeki günlerin değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak keyfi ve sağlığı koruyacaktır. Havanın tadını çıkarırken değişen şartlara dikkat etmekte fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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