Balıkesir Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 derece dolaylarında olacak. Rüzgarın hızı gündüz 10 kilometre/saat, akşam ise 8 kilometre/saat olarak ölçülecek. Nem oranı gündüz %36, akşam saatlerinde %71 civarında olacak. Gün doğumu 07:15, gün batımı ise 19:17 olarak bekleniyor.

19 Mart Perşembe günü hava durumu değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı gündüz 10 kilometre/saat, akşam saatlerinde ise 8 kilometre/saat olacak. Nem oranı gündüz %36, akşam %71 civarında kalacak.

20 Mart Cuma günü bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 6 derece, akşam ise 3 derece dolaylarında olacak. Rüzgarın hızı gündüz 10 kilometre/saat, akşam 8 kilometre/saat olacak. Nem oranı gündüz %36, akşam %71 civarında gerçekleşecek.

21 Mart Cumartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece olacak. Akşam saatlerinde 4 derece civarında kalacak. Rüzgar gündüz 10 kilometre/saat, akşam 8 kilometre/saat olacak. Nem oranı gündüz %36, akşam ise %71 olacak.

Hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemli. 19 Mart'ta yağmur ve çisenti bekleniyor. 20 Mart'ta kısa süreli sağanaklar olabilir. 21 Mart'ta ise yağmur ihtimali var. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceğini unutmayın. Bu yüzden uygun giyinmeye özen gösterin. Sağlığınızı korumak için tedbirli olmalısınız.