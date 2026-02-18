HABER

Balıkesir Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve sıcaklık 8 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek, akşam ise 8 derece ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava şartları değişkenlik gösterecek. Özellikle 21 Şubat'ta beklenen sağanak yağış için su geçirmez giysi ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Sıcaklık 8 derece civarında. Akşam saatlerinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava akşam saatlerinde yine 8 derece civarında ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 9 derece civarına ulaşacak. Hava gündüz saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hava gece saatlerinde az bulutlu olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak.

Şubat ayı boyunca Balıkesir'deki ortalama sıcaklıklar 5.8 derece civarındadır. Bu dönemde hava genellikle soğuk ve yağışlıdır. Örneğin, 6 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir'de hafif yağmurlu bir hava hakimdi. En düşük sıcaklık 9.8 derece, en yüksek sıcaklık ise 16 derece civarında oldu.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu şu şekilde olacak. 19 Şubat Perşembe, güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında. Gece saatlerinde ise 4 derece civarında olacak. 20 Şubat Cuma, alçak bulutlar mevcut. Gün içinde 14 derece civarında, gece saatlerinde 7 derece civarında seyredecek. 21 Şubat Cumartesi yer yer şiddetli sağanaklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Gece saatlerinde ise 1 dereceye düşecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. 21 Şubat Cumartesi günü beklenen sağanaklar, dışarıda su geçirmez ayakkabılar ve yağmurluklar giymeyi gerektiriyor. Rüzgarlı günlerde, rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir.

Balıkesir'de Şubat ayı boyunca ortalama nem oranı %77 civarındadır. Nemli havaya karşı uygun giysiler ve ayakkabılar seçmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Balıkesir'de 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde hava, parçalı bulutlu halde devam edecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlıklı bir yaşam sürdürmenize katkı sağlayacaktır.

