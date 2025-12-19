HABER

Balıkesir Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12-13 derece, gece ise 0-5 derece arasında seyredecek. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar etkili olacak. 20 ve 21 Aralık tarihlerinde de benzer hava koşulları sürecek. Bu dönemde sıcak tutacak giysiler ve su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun önlemler almak, konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

Taner Şahin

Bugün 19 Aralık 2025 Cuma. Balıkesir'de hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 12 - 13 derece civarında. Gece ise sıcaklık 0 - 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat arasında tahmin ediliyor. Hava durumu bu nedenle serin ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü gündüz hava sıcaklığı 9 - 10 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece civarında tahmin ediliyor. 21 Aralık 2025 Pazar gününde gündüz sıcaklık 10 - 11 derece olacak. Gece sıcaklığı yine 4 - 5 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava serin ve bulutlu olacak.

Serin ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle su geçirmeyen giysiler kullanmak önemlidir. Ayrıca, rüzgar hafif olacak. Yine de rüzgar geçirebilecek giysiler tercih edilebilir. Bu önlemlerle Balıkesir'de hava koşullarına uygun bir şekilde rahat edebilirsiniz.

hava durumu Balıkesir
