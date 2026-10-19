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Balıkesir Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'deki hava durumu, 19 Ekim 2026 tarihinde sakin ve ılımandır. Sıcaklık gün boyunca 20 derece civarında kalacak. Hafif bulutlu hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir atmosfer sunuyor. Hafta sonu için planlarınızı, değişken hava koşullarına göre şekillendirmek önemli. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişim gösterecek. Doğa yürüyüşü veya piknik yapmak için harika bir fırsat.

Balıkesir Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

19 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu oldukça sakin. Ilıman bir gün geçirmeye uygun koşullar mevcut. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişime uğrayacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için avantaj sağlar. Hava hafif bulutlu. Sıcaklık keyifli bir gün sunmakta. Serin esintiler, doğanın tadını çıkarmak için güzel bir fırsat tanıyor.

Dışarıda zaman geçirmek isteyenler, hafif giysilerle rahatça dolaşabilir. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak iyi bir fikir. Hava, çok sıcak veya soğuk değil. Rahat bir yürüyüş, piknik ya da bisiklet sürmek için ideal. Sosyal etkinlikler için planlarınızı bu ilginç hava durumuyla birleştirebilirsiniz.

Gelecek günlerde Balıkesir'in hava durumu değişkenlik gösterebilir. 20 Ekim'de bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 19 ile 22 derece arasında olabilir. Kıyı bölgelerinde rüzgar etkisi daha fazla hissedilecektir. 21 Ekim'de sıcaklık 17 ile 19 derece civarına düşecek. Havanın serinlemesi, dışarıda aktif kalanlar için engel oluşturmuyor. Ancak kalın kıyafetler giymeyi düşünebilirsiniz.

Hava koşulları nedeniyle dış mekan etkinliklerinizi güncel hava durumuna göre planlamak akıllıca. Sabah saatlerinde spor aktiviteleri için uygun hava şartları olabilir. Akşam saatlerinde daha fazla koruyucu kıyafet giymenizde fayda var. Hava durumu değişikliklerine esnek kalmak, konforlu olmanızı sağlayacaktır. Dışarıdaki planlarınızı hava şartlarına göre ayarlamak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.

Balıkesir'deki sakin ve ılıman hava durumu, aktivite yapmak için fırsatlar sunuyor. Hava durumu, günlük yaşamı etkileyen önemli bir faktördür. Doğru planlama ile bu durumdan en iyi şekilde yararlanmak mümkündür.

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hava durumu Balıkesir
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