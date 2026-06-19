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Balıkesir Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 19 Haziran 2026 tarihindeki hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 28 ile 33 derece arasında olacak. Gece saatlerindeyse sıcaklık 17 ile 18 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde, 20-22 Haziran 2026 tarihleri arasında sıcak ve güneşli günler bekleniyor. Hava koşullarında dikkatli olmak, güneşten korunmak ve yeterince su içmek önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 ile 33 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17 ile 18 derece civarında seyredecek. Nem oranı %30 düzeyinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Bu koşullar altında, Balıkesir'deki hava durumu sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde, 20-22 Haziran 2026 tarihleri arasında Balıkesir'de hava durumu benzer şekilde olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 28 ile 34 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 17 ile 20 derece civarında seyredecek. Nem oranı %30 ile %35 arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 ile 10 km hızla esecek. Bu dönemde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek önemlidir. Bol su içmek de unutulmamalı. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Mümkünse bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, Balıkesir'deki hava koşullarında sağlığı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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