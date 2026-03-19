Balıkesir Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe. Balıkesir'de hava durumu genel olarak yağmurlu ve serin. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7°C olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10°C'ye kadar yükselecek. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9°C civarına düşecek. Hafif yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7°C civarında olacak. Gece de hafif yağmurlu hava sürecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişecek. 20 Mart Cuma günü, hava sıcaklığı 5°C ile 10°C arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü, hava sıcaklığı 4°C ile 12°C arasında tahmin ediliyor. Yağmurlu hava koşulları sürecek. 22 Mart Pazar günü, hava sıcaklığı 3°C ile 8°C arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde Balıkesir'de hava durumu genellikle yağmurlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı korunmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Bu saatlerde daha dikkatli olmanızda fayda var.