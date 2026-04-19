Balıkesir Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında. Gece ise sıcaklık 4 ile 6 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 ile 7 km/saat olacak. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişiklik gösterecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için iyi bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Salı günü sıcaklık 21 ile 22 derece arasında değişecek. Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında olacak. Bu gün yağışlı bir hava bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. Hava o gün de güneşli görünmekte.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ancak özellikle Çarşamba günü yağış bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların Çarşamba için planlarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır. Kapalı alanlarda alternatifler düşünmek önemli hale geliyor.

Genel olarak Balıkesir'de önümüzdeki günler açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak hava koşullarını düzenli takip etmek gerekmekte. Planlarınıza göre esnek olmak olası sürprizlere karşı sizi hazırlıklı kılacaktır.