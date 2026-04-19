Kuzey Kore art arda ateşledi! Güney Kore ve ABD alarma geçti

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

BALİSTİK FÜZELERİ FIRLATTILAR

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin yerel saatle sabah 06.10 sularında Doğu Denizi'ne balistik füzeler fırlattığını bildirdi.

140 KİLOMETRE MESAFE KATETTİLER

JCS, füzelerin Kuzey Kore'nin Sinpo bölgesinden ateşlendiğini ve yaklaşık 140 kilometre mesafe katettiklerini açıkladı.

HAREKETLİLİK İZLENDİ

Güney Kore ordusunun ABD ile savunma işbirliği kapsamında Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini kaydeden JCS, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık verebilecek kapasite ve hazırlık seviyesinin korunduğunu belirtti.

JCS, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin fırlatmaya ilişkin hareketliliği izlediği ve elde edilen bilginin Japonya ile paylaşıldığını vurguladı.

HEDEFLERİ 'KÜLE ÇEVİREBİLECEĞİ' İDDİA EDİLDİ

Haberde, Kuzey Kore devlet medyasının misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füzenin test edildiğini ve bu sistemin menzili içindeki hedefleri yüksek yoğunluklu güçle "küle çevirebileceğini" ileri sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA