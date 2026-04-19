HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kuzey Kore art arda ateşledi! Güney Kore ve ABD alarma geçti

Kuzey Kore, sabah saatlerinde Doğu Denizi’ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattı. Güney Kore tarafından paylaşılan bilgiye göre Sinpo bölgesinden ateşlenen füzelerin yaklaşık 140 kilometre menzile ulaştığı bildirildi. Güney Kore ve ABD süreci yakından takip ederken, Kuzey Kore tarafı füzelerin hedefleri küle çevirebileceğini iddia etti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

BALİSTİK FÜZELERİ FIRLATTILAR

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin yerel saatle sabah 06.10 sularında Doğu Denizi'ne balistik füzeler fırlattığını bildirdi.

140 KİLOMETRE MESAFE KATETTİLER

JCS, füzelerin Kuzey Kore'nin Sinpo bölgesinden ateşlendiğini ve yaklaşık 140 kilometre mesafe katettiklerini açıkladı.

HAREKETLİLİK İZLENDİ

Güney Kore ordusunun ABD ile savunma işbirliği kapsamında Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini kaydeden JCS, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık verebilecek kapasite ve hazırlık seviyesinin korunduğunu belirtti.

JCS, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin fırlatmaya ilişkin hareketliliği izlediği ve elde edilen bilginin Japonya ile paylaşıldığını vurguladı.

HEDEFLERİ 'KÜLE ÇEVİREBİLECEĞİ' İDDİA EDİLDİ

Haberde, Kuzey Kore devlet medyasının misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füzenin test edildiğini ve bu sistemin menzili içindeki hedefleri yüksek yoğunluklu güçle "küle çevirebileceğini" ileri sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.