Eşi, gözünün önünde eriyordu: Dayanamadı! Onu yaşatmak için 5 ayda 21 kilo verdi

Bursa’da siroz tanısı konulan ve acil organ nakli kararı verilen Serkan Uzuntürk (47), uygun donör bulunamayınca hayati tehlike yaşamaya başladı. Eşinin gözü önünde erimesine dayanamayıp gönüllü olan eşi Zeynep Uzuntürk’ün (46) kilosu nakil için engel teşkil edince, 5 ayda 21 kilo verip nakle uygun hale geldi. Serkan Uzuntürk, eşinin karaciğerinin yüzde 60’ıyla yeniden yaşama döndü.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Serkan Uzuntürk’e 2024 yılı Ekim ayında siroz teşhisi konuldu. Bir süre hastanede tedavi gören Uzuntürk’ün durumu zamanla ağırlaşınca, doktorlar organ nakli kararı verdi.

Ancak uygun donör aranırken, hastalık hızla ilerledi. Eşinin gözü önünde erimesine dayanamayan Zeynep Uzuntürk, donör olmak için gönüllü oldu. Yapılan ilk tetkiklerde, kadının kilosunun nakil için engel teşkil ettiği belirlendi.

5 AYDA BÜYÜK ÇABA

Uzuntürk, eşini sağlığına kavuşturmak için sıkı bir diyet programına başladı. 5 ay gibi kısa bir sürede yemesine ve içmesine dikkat eden Zeynep Uzuntürk, 21 kilo verip, 100 kilodan 79 kiloya düştü.

Yapılan kontrollerde donör olması uygun görülen Uzuntürk, mart ayında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde eşi ile birlikte ameliyata alındı. Başarılı operasyon sonrası Zeynep Uzuntürk'ün karaciğerinin yüzde 60'ı, 23 yıllık eşi Serkan Uzuntürk'e başarıyla nakledildi.

‘ŞU AN ONUN SICAK ELİNİ TUTTUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Eşinin, rahatsızlığı nedeniyle çaresizlik içinde yaşam savaşı vermesine dayanamadığını söyleyen Zeynep Uzuntürk, “Eşimi sürekli rahatsız görüyordum. Sonra doktora götürdüm. Organ nakli olması gerekiyormuş. Karaciğer yetmezliği varmış. Organ nakli olması için 5 ayda 100 kilodan 79 kiloya düştüm. Şu anda onun sıcak elini tuttuğum için çok mutluyumö diye konuştu.

‘HAYATIMDA ALKOL VEYA SİGARA KULLANMADIM'

Eşinin karaciğeriyle yaşama dönen Serkan Uzuntürk ise “Hayatımda alkol veya sigara kullanmadım. Siroz hastalığına yakalandım. Organ bağışı gerçekten önemli. Her sağlıklı bireyden imkanlar doğrultusunda nakil yapılabilir. Biz 23 yıllık evliyiz, eşimin karaciğeriyle yeniden hayata döndüm. Eşimi çok seviyorumö dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hürmüz Boğazı alev alevHürmüz Boğazı alev alev
Kuzey Kore art arda ateşledi! Güney Kore ve ABD alarma geçtiKuzey Kore art arda ateşledi! Güney Kore ve ABD alarma geçti

Anahtar Kelimeler:
siroz Bursa Organ nakli‎ donör kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

