Balıkesir Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Balıkesir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında. Gece ise hava 1 derece civarına düşecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar, güney yönünden saatte 23 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Balıkesir'de keyifli ve ılıman bir hava durumu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Balıkesir'de değişkenlik gösterecek. 20 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 17 derece civarına yükselecek. Gece ise 7 derece civarına düşecek. Artan bulutlarla birlikte hava daha kapalı hale gelecek. 21 Şubat Cumartesi günü gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Gece ise 3 derece civarına düşecek. Yağmurlu koşullar zamanla azalacak. 22 Şubat Pazar günü gündüz hava 7 derece civarına inecek. Gece ise -1 derece civarında olacak. Alçak bulutlar hakim olacak. Bu dönemde hava koşullarının daha serin ve kapalı olacağı öngörülüyor.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. 20 Şubat Cuma ve 21 Şubat Cumartesi günlerinde yağmurlu ve serin hava bekleniyor. Yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği 21 ve 22 Şubat tarihlerinde kalın ve sıcak tutan giysiler tercih etmeniz gerekir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparak Balıkesir'de günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.